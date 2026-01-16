BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach der Bekanntgabe von Investitionsplänen des Chipkonzerns TSMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Pläne von TSMC seien ein starkes Signal für den Anlagenbauer, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst seine jüngst angehobenen Schätzungen für die Auslieferungszahl von EUV-Anlagen im Jahr 2026 könnte sich als zu niedrig erweisen, und bereits diese Zahl hätten viele der Bernstein-Klienten schon für zu optimistisch gehalten./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 1.157EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1300

Kursziel alt: 1300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



