BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Pence belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei Vodafone nehme eine positive Wendung am deutschen Markt ihren Lauf./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 1,165EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Maurice Patrick

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,2

Kursziel alt: 1,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

