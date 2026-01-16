Lanxess - Aktie unter Druck -4,31 % - 16.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Lanxess Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,31 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,27 %, geht es heute bei der Lanxess Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Lanxess Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,93 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +5,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,01 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lanxess eine positive Entwicklung von +4,11 % erlebt.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,60 % 1 Monat +8,01 % 3 Monate -8,93 % 1 Jahr -21,50 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lanxess Aktie, die aktuell an der 18 Euro-Marke kratzt. Analysten äußern sich optimistisch und es gibt Spekulationen über mögliche Übernahmegerüchte. Nutzer sehen die Bewertung als günstig an und erwarten eine positive Entwicklung durch eine mögliche Konjunkturerholung. Einige Anleger warten auf einen Rückgang auf etwa 16 Euro, um dann einzusteigen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag …

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.