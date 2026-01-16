    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Aktien: Ende KI-Rally - gestern hat der Markt eine wichtige Botschaft gegeben!

    Das zeigt, wie groß die Rotation aus der bisherigen KI-Rally in Value-Aktien inzwischen ist

    Der gestrige Handelstag hat eine wichtige Botschaft über Aktien gegeben: trotz erneuter KI-Euphorie lief der Nasdaq 100 schlechter als die Nebenwerte des Russell 2000! Das zeigt, wie groß die Rotation aus der bisherigen KI-Rally in Value-Aktien inzwischen ist. Die Hoffnung der Wall Street ist, dass die US-Wirtschaft durch die 2026 eintretenden Steuererleichterungen wieder anziehen werde - daher die Rotation. Nachteil dabei ist, dass eine weitere Zinssenkung durch die Fed in immer weitere Ferne rückt. Inzwischen sickern immer mehr Informationen durch, wonach Trump die Attacke auf den Iran in letzter Sekunde absagte - aber für wie lange?

    Hinweise aus Video:

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Dell, HP, Apple: Speicherchip-Knappheit schafft Verlierer der KI-Euphorie

     

    Das Video "Aktien: Ende KI-Rally - gestern hat der Markt eine wichtige Botschaft gegeben!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
