Aktien: Ende KI-Rally - gestern hat der Markt eine wichtige Botschaft gegeben!

Der gestrige Handelstag hat eine wichtige Botschaft über Aktien gegeben: trotz erneuter KI-Euphorie lief der Nasdaq 100 schlechter als die Nebenwerte des Russell 2000! Das zeigt, wie groß die Rotation aus der bisherigen KI-Rally in Value-Aktien inzwischen ist. Die Hoffnung der Wall Street ist, dass die US-Wirtschaft durch die 2026 eintretenden Steuererleichterungen wieder anziehen werde - daher die Rotation. Nachteil dabei ist, dass eine weitere Zinssenkung durch die Fed in immer weitere Ferne rückt. Inzwischen sickern immer mehr Informationen durch, wonach Trump die Attacke auf den Iran in letzter Sekunde absagte - aber für wie lange?

