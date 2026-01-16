    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    So viele Menschen planen 2026 eine Urlaubsreise

    Für Sie zusammengefasst
    • 67% der Deutschen planen 2026 Urlaubsreisen.
    • Reiseabsicht gesunken, 24% unsicher, 9% ohne Plan.
    • Urlaub bleibt wichtig, trotz wirtschaftlicher Unsicherheit.
    So viele Menschen planen 2026 eine Urlaubsreise
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Trotz unsicherer Wirtschaftslage wollen die meisten Menschen in Deutschland auch in diesem Jahr verreisen. Rund 67 Prozent der Bevölkerung planen für 2026 eine oder mehrere Urlaubsreisen, wie eine aktuelle Umfrage der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zeigt. Aber: Die Zahl der Befragten mit fester Reiseabsicht ist im Vergleich zur Vorjahresbefragung ein wenig gesunken (minus neun Prozentpunkte).

    Im Gegensatz dazu sind sich mehr Menschen - fast ein Viertel der Befragten - beim Thema Urlaub noch unsicher. Neun Prozent haben keinerlei Reiseabsicht. Studienautor Martin Lohmann stellte die Ergebnisse vor Beginn der Messe CMT (Caravan, Motor und Touristik) in Stuttgart vor. An der Befragung nahmen im November gut 2.700 Menschen teil. Sie ist demnach für die deutschsprachige Wohnbevölkerung im Alter zwischen 14 und 75 Jahren repräsentativ.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,88€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,00€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Urlaub lassen sich die Deutschen nicht so leicht nehmen

    Nach vorläufigen Schätzungen der Forscher hat die Bevölkerung vergangenes Jahr ungefähr 69 Millionen Urlaubsreisen mit mindestens fünf Tagen Dauer gemacht. Die Zahl der Kurzurlaubsreisen (Dauer: zwei bis vier Tage) lag bei rund 98 Millionen. Beide Werte liegen leicht über dem des Vorjahres.

    Für das laufende Jahr rechnen die Forscher mit "Stabilität auf hohem Niveau". 59 Prozent der Befragten erwarteten demnach zwar eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage. Für die eigene wirtschaftliche Situation fällt das Urteil aber deutlich besser aus. Eine Mehrheit ging davon aus, dass Zeit (69 Prozent) und Geld (60 Prozent) für Urlaub auch 2026 vorhanden sein werden.

    Bei den Konsumprioritäten der Befragten liegen Urlaubsreisen demzufolge an dritter Stelle - nach Lebensmitteln und Gesundheit. "Können und Wollen sind die wesentlichen Voraussetzungen, dass es Urlaubsreisen überhaupt gibt", sagte Lohmann. Die Startbedingungen für das Reisejahr 2026 seien gut. "Urlaub ist etwas, was sich die Deutschen nicht so leicht nehmen lassen".

    Das Vor-Pandemie-Niveau dürfte damit aber weiterhin nicht erreicht werden. 2019 hatte die Zahl der längeren Urlaubsreisen bei rund 71 Millionen gelegen. Durch die Pandemie war die Reiseaktivität um fast 30 Prozent eingebrochen und hatte sich in den Jahren danach Schritt für Schritt erholt.

    Reisemesse CMT beginnt am Samstag

    Die Reisemesse CMT öffnet am Samstag ihre Türen. Die Schau dauert bis zum 25. Januar und ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Vergangenes Jahr hatten rund 260.000 Menschen die CMT besucht. Auf dem Messegelände in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs präsentieren sich mehr als 1.500 Ausstellerinnen und Aussteller./jwe/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 8,41 auf Tradegate (16. Januar 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -4,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,56 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +22,44 %/-22,08 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    So viele Menschen planen 2026 eine Urlaubsreise Trotz unsicherer Wirtschaftslage wollen die meisten Menschen in Deutschland auch in diesem Jahr verreisen. Rund 67 Prozent der Bevölkerung planen für 2026 eine oder mehrere Urlaubsreisen, wie eine aktuelle Umfrage der Forschungsgemeinschaft Urlaub …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     