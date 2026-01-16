    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das vierte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte im Rahmen der Erwartungen gelegen haben, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde weiterhin eine zyklische Erholung erwartet. Die übernommene Hyva stütze zudem weiterhin den Wert des Unternehmens./mf/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:15 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 60,60EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 74
    Kursziel alt: 74
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
