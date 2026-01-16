JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse in einem Ausblick auf die anstehende Saison der Branchen-Jahreszahlen von 245 auf 240 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Hold", wobei er betonte, dass die Konkurrentin LSE mit Blick auf die Berichtssaison sein Favorit ist. Die Titel der Deutschen Börse würden auf einem anspruchsvollen Niveau gehandelt, während die Messlatte bei Euronext niedrig liege./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 211,1EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



