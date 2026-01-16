    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Kirchhoff Consult veröffentlicht ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht

    Mit seinem ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht zeigt Kirchhoff Consult, wie Klimaschutz, faire Bezahlung und hohe Compliance-Standards in einem schlanken, narrativen Format zusammenfinden.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Kirchhoff Consult hat seinen ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der sich am Voluntary Sustainability Reporting Standard für nicht börsennotierte KMU orientiert.
    • Der Bericht umfasst eine vollständige Klimabilanz für das Basisjahr 2024 und einen wissenschaftlich fundierten Klima-Übergangsplan, der auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet ist.
    • Bis 2030 plant das Unternehmen, seine Emissionen in allen Scopes deutlich zu reduzieren und eine Validierung der Klimaziele durch die Science Based Targets initiative (SBTi) anzustreben.
    • Der unbereinigte Gender Pay Gap bei Kirchhoff Consult liegt bei 11,73 Prozent, was unter dem bundesweiten Durchschnitt von 16 Prozent liegt.
    • Kirchhoff Consult hat hohe Standards bei Datenschutz und Informationssicherheit, ist seit 2025 TISAX-zertifiziert und weist null gemeldete Vorfälle in den Bereichen Korruption, Bestechung und Menschenrechte aus.
    • Der VSME-Bericht ist bewusst schlank gehalten und soll zusätzliche Stakeholder-Bedarfe abdecken, während er gleichzeitig ein gut lesbarer Text mit einem narrativen Ansatz ist.






