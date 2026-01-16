57 0 Kommentare Kirchhoff Consult veröffentlicht ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht

Mit seinem ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht zeigt Kirchhoff Consult, wie Klimaschutz, faire Bezahlung und hohe Compliance-Standards in einem schlanken, narrativen Format zusammenfinden.

Kirchhoff Consult hat seinen ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der sich am Voluntary Sustainability Reporting Standard für nicht börsennotierte KMU orientiert.

Der Bericht umfasst eine vollständige Klimabilanz für das Basisjahr 2024 und einen wissenschaftlich fundierten Klima-Übergangsplan, der auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet ist.

Bis 2030 plant das Unternehmen, seine Emissionen in allen Scopes deutlich zu reduzieren und eine Validierung der Klimaziele durch die Science Based Targets initiative (SBTi) anzustreben.

Der unbereinigte Gender Pay Gap bei Kirchhoff Consult liegt bei 11,73 Prozent, was unter dem bundesweiten Durchschnitt von 16 Prozent liegt.

Kirchhoff Consult hat hohe Standards bei Datenschutz und Informationssicherheit, ist seit 2025 TISAX-zertifiziert und weist null gemeldete Vorfälle in den Bereichen Korruption, Bestechung und Menschenrechte aus.

Der VSME-Bericht ist bewusst schlank gehalten und soll zusätzliche Stakeholder-Bedarfe abdecken, während er gleichzeitig ein gut lesbarer Text mit einem narrativen Ansatz ist.





Lesen Sie auch Ein Gerücht reicht Ford flirtet mit BYD – Washington tobt – Anleger feiern Das steckt dahinter Porsche mit Zahlen: Ein Markt wird zum großen Problem Anleger riechen Staatsgeld DroneShield erhält das goldene Ticket ins Regierungsprogramm – Aktie haussiert Rallye stockt Krypto-Markt gibt nach – XRP und Dogecoin besonders schwach





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.