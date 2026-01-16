Öl aus Kasachstan: Das steckt hinter dem Anstieg

Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Kasachstan plant, die Ölexporte nach Deutschland von 2,146 Millionen Tonnen im Jahr 2025 auf 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 2026 zu steigern.

Wie das Pipelineunternehmen KazTransOil am Freitag mitteilte, beliefen sich die Ölexporte Kasachstans nach Deutschland über die russische Druschba-Pipeline im vergangenen Jahr auf insgesamt 2,146 Millionen Tonnen, ein Anstieg um 44 Prozent gegenüber 2024. Über die Route Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC) sind die Exporte um elf Prozent auf 1,263 Millionen Tonnen gesunken.

Die Bedeutung Kasachstans für die deutsche Energieversorgung hat folglich deutlich zugenommen. Um die Lieferketten aufrechtzuerhalten, greife der Konzern auch auf kurzfristige Anpassungen zurück. So habe Kazmunaygaz im Dezember 2025 rund 300.000 Tonnen Öl umgeleitet, hieß es weiter. Grund seien Einschränkungen bei der Pipeline des Kaspischen Pipeline-Konsortiums (CPC) gewesen.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bemüht sich Deutschland verstärkt um Alternativen zu russischem Öl, wobei Kasachstan eine wichtige Rolle für die Versorgung der Raffinerie im brandenburgischen Schwedt spielt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 64,59USD auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.