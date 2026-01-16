    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Auf dem Vormarsch

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl aus Kasachstan: Das steckt hinter dem Anstieg

    Kasachstans Ölexporte nach Deutschland stiegen 2025 um 44 Prozent auf 2,146 Millionen Tonnen. Geplant ist eine weitere Steigerung auf 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 2026.

    Auf dem Vormarsch - Öl aus Kasachstan: Das steckt hinter dem Anstieg
    Foto: OpenAI

    Wie das Pipelineunternehmen KazTransOil am Freitag mitteilte, beliefen sich die Ölexporte Kasachstans nach Deutschland über die russische Druschba-Pipeline im vergangenen Jahr auf insgesamt 2,146 Millionen Tonnen, ein Anstieg um 44 Prozent gegenüber 2024. Über die Route Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC) sind die Exporte um elf Prozent auf 1,263 Millionen Tonnen gesunken.

    Zudem teilte das Unternehmen mit, dass Kasachstan plant, die Ölexporte nach Deutschland von 2,146 Millionen Tonnen im Jahr 2025 auf 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 2026 zu steigern.

    Die Bedeutung Kasachstans für die deutsche Energieversorgung hat folglich deutlich zugenommen. Um die Lieferketten aufrechtzuerhalten, greife der Konzern auch auf kurzfristige Anpassungen zurück. So habe Kazmunaygaz im Dezember 2025 rund 300.000 Tonnen Öl umgeleitet, hieß es weiter. Grund seien Einschränkungen bei der Pipeline des Kaspischen Pipeline-Konsortiums (CPC) gewesen.

    Öl (Brent)

    +0,65 %
    +1,76 %
    +5,66 %
    +1,67 %
    -22,61 %
    -24,88 %
    +15,75 %
    +111,98 %
    +0,56 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bemüht sich Deutschland verstärkt um Alternativen zu russischem Öl, wobei Kasachstan eine wichtige Rolle für die Versorgung der Raffinerie im brandenburgischen Schwedt spielt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 64,59USD auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Auf dem Vormarsch Öl aus Kasachstan: Das steckt hinter dem Anstieg Kasachstans Ölexporte nach Deutschland stiegen 2025 um 44 Prozent auf 2,146 Millionen Tonnen. Geplant ist eine weitere Steigerung auf 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     