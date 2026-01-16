BERENBERG stuft Unilever PLC auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5530 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fulvio Cazzol passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts an./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.