    Chemiewerte unter Druck - Experten: Zeiten bleiben schwierig

    Für Sie zusammengefasst
    • Chemieaktien unter Druck wegen schwacher Marktentwicklung.
    • Analysten erwarten maues Absatzvolumen bis 2026.
    • Chinesische Exporte belasten Preise und Wettbewerbsfähigkeit.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erwartung eines erneut schwierigen Jahres für die Branche hat Chemieaktien am Freitag belastet. So dürften laut Analyst Alex Sloane von der britischen Barclays-Bank 2026 maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung sowie fragile Endmärkte das Geschehen prägen.

    Für den europäischen Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals ging es am Vormittag um überdurchschnittliche 1,37 Prozent nach unten. Damit wackelt die jüngste Erholung, nachdem der Index 2025 in einem insgesamt sehr starken Börsenumfeld um rund sieben Prozent gefallen war.

    So rangen Chemieunternehmen nicht nur mit den Problemen in Deutschland und Europa, sondern auch unter der seit Jahren andauernde schweren Immobilienkrise in China. Zudem drängen zunehmend chinesische Chemieunternehmen mit Exporten nach Europa.

    Die Auslastung der Branche bleibe nahe historischer Tiefststände, chinesische Exporte drückten weiter die Preise in wichtigen Lieferketten, und Endmärkte wie Bau sowie Beschichtungen und Klebstoffe zeigten nur begrenzt Anzeichen eines nachhaltigen Aufschwungs, so Barclays-Experte Sloane.

    Besonders vorsichtig blickt der Experte auf Solvay, Arkema und Lanxess . Aber auch für Wacker Chemie könnten sich die Gewinnerwartungen des Marktes als zu hoch erweisen. Die Lanxess-Aktien waren am Freitag denn auch mit einem Minus von 4,5 Prozent größter Verlierer im MDax , Wacker Chemie gaben um 1,6 Prozent nach und Evonik um 2,4 Prozent.

    Im Leitindex Dax waren die Anteilsscheine von BASF mit einem Verlust von 2,7 Prozent das Schlusslicht, die Papiere des Chemikalienhändlers Brenntag hielten sich mit minus zwei Prozent kaum besser.

    Chinas Regierung versucht zwar die Überkapazitäten in vielen Branchen, die auch im Land selbst zu einem harten Preiskampf führen, einzudämmen. Sollte diese Kampagne Erfolg habe, wäre das äußerst positiv auch für europäische Chemieunternehmen, erklärte Branchenexperte Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan.

    Ob sie wirkt, ist laut Udeshi aber schwer einzuschätzen, wirkliche Belege gebe es nicht. Daher blieben die Aussichten für eine deutliche Gewinnerholung aufgrund des anhaltenden strukturellen Drucks vorerst ungewiss./mis/err/jha/

     

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 45,20 auf Tradegate (16. Januar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 40,32 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -16,02 %/+17,13 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs‑ und Bewertungsaspekte der BASF‑Aktie: technische Analyse beschreibt Seitwärtskanal 48–54€ mit Boden bei 40/41€; Ausbruch über 54€ als Kaufsignal, Zwischenziele ~47–48€ und mittelfristig 60–64€. Warburg Research hob auf Buy mit Ziel 53€; operative Besserung in 2. Hj. 2026 erwartet. Diskutiert werden auch Dividende, Rückkäufe, Asien/China‑Fokus und Agrar‑Deals.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
