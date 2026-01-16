    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Neue Kurziele, alte Wette

    877 Aufrufe 877 1 Kommentar 1 Kommentar

    Rheinmetall bleibt der Elefant im Defense-Raum

    Trotz gegensätzlicher Kursziele bleibt das Bild klar: Analysten sehen Rheinmetall weiter als einen der tonangebenden Player im europäischen Aufrüstungszyklus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Analysten sehen Rheinmetall als führenden Rüstungsplayer.
    • Goldman Sachs hebt Kursziel auf 2300 Euro, bleibt optimistisch.
    • Berenberg senkt Ziel auf 2200 Euro, hält Kaufempfehlung.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Neue Kurziele, alte Wette - Rheinmetall bleibt der Elefant im Defense-Raum
    Foto: Florian Gaertner - Photothek Media Lab

    Die Aktie von Rheinmetall stand auch in dieser Woche im Fokus der Analystenlandschaft. Zuletzt hat Goldman Sachs das Kursziel von 2200 auf 2300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" bestätigt. Analyst Sam Burgess verweist in seinem Ausblick auf die europäische Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und 2026 auf eine erwartete Meilensteinzahlung und Impulse für den Barmittelzufluss. Das Risiko, dass Deutschland seine Aufrüstungspläne spürbar reduziert, schätzt er als "äußerst gering" ein.

    Zu Wochenbeginn hatte Berenberg sein Kursziel hingegen von 2340 auf 2200 Euro gesenkt. Grund sind der geplante Verkauf des zivilen Geschäftsbereichs sowie niedrigere kurzfristige Erwartungen im Verteidigungssegment, da die Entwicklungsschwerpunkte teilweise in die Jahre 2025 bis 2030 verschoben werden. Entsprechend reduzierte die Bank ihre EPS-Prognosen für 2025 um 9,1 Prozent, für 2026 um 3,5 Prozent und für 2027 um 7,6 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    2.124,60€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 9,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.725,99€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 8,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Umsatzschätzungen wurden angepasst. Trotzdem hält Berenberg an der Kaufempfehlung fest und erwartet im europäischen Verteidigungsgeschäft, ohne das Deutschland-Segment, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 29 Prozenzt bis 2030. Die Analysten betonen: "Rheinmetall bietet branchenführendes Wachstum mit mehreren potenziellen Aufwärtstriggern für unsere Gewinnschätzungen, aus unserer Sicht." Der Ausblick bleibe "äußerst solide", getragen von einer europäischen Aufrüstungsbewegung "in einer frühen Phase", die auch durch kurzfristige Friedenssignale nicht gebremst werde. Bevorstehende große Vergaben deutscher Verteidigungsaufträge seien kurzfristige Katalysatoren, die Bewertung bleibe attraktiv.

    Auch Deutsche Bank Research bestätigte ihre Einstufung "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro. Analyst Christoph Laskawi sieht Chancen für Anleger und erwartet einen weiter steigenden Auftragsbestand, der in den kommenden Monaten rund 120 Milliarden Euro erreichen könnte.

    Die US-Bank JPMorgan behält Rheinmetall ebenso auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro. Analyst David Perry verwies auf steigende US-Rüstungsausgaben und geopolitische Entwicklungen wie die Militäraktion in Venezuela oder die Grönland-Frage als zentrale Branchenfaktoren. Rheinmetall bleibe in diesem Umfeld aussichtsreich, auch wenn andere europäische Rüstungswerte kurzfristig profitieren könnten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 1.931EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2027,55, was eine Steigerung von +4,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Kurziele, alte Wette Rheinmetall bleibt der Elefant im Defense-Raum Trotz gegensätzlicher Kursziele bleibt das Bild klar: Analysten sehen Rheinmetall weiter als einen der tonangebenden Player im europäischen Aufrüstungszyklus. Die Einschätzungen variieren – die Grundwette bleibt bestehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     