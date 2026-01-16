    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUMT United Mobility Technology AktievorwärtsNachrichten zu UMT United Mobility Technology
    Teilnahme an führenden europäischen Investorenkonferenzen

    München, den 16.01.2026 (IRW-Press/16.01.2026) - Frankfurter Wertpapierbörse: UMT United Mobility Technology AG (Ticker: UMD.DE, WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2, "UMT" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von KI-basierten Lösungen für automatisierte Unternehmensprozesse, gab heute ihre Teilnahme an zwei führenden Investorenkonferenzen im Januar 2026 bekannt.

    UMT wird seine Unternehmensstrategie vorstellen und über den aktuellen Stand der Umsetzung der zentralen KI-Lösungen des Unternehmens berichten, wodurch die skalierbare Wachstumsstrategie des Unternehmens untermauert wird.

    Die Treffen mit institutionellen Investoren und Analysten sind eine gezielte Initiative, um die Sichtbarkeit des Unternehmens auf den europäischen Kapitalmärkten zu erhöhen.

    Details zur Konferenz:

    Frankfurt meets Davos – The Summit

    Datum: 21. Januar 2026

    Ort: Davos, Schweiz

    Format: Unternehmenspräsentation und Networking-Sessions

    ODDO BHF Small & Mid Cap Conference

    Termine: 26. bis 27. Januar 2026

    Ort: ODDO BHF SE, Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland.

    Format: Unternehmenspräsentation und Einzelgespräche mit Investoren

    Weitere Informationen zu UMT finden Sie unter https://umt.ag

    Über die UMT AG:

    Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das börsennotierte Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

    Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. Das Ticker Symbol ist UMD.DE.

    Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Vorstands der UMT AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "glauben", "schätzen", "planen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der UMT AG wesentlich von den hier dargestellten Informationen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Entwicklungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, des Wettbewerbsumfelds, Änderungen nationaler und internationaler Vorschriften – insbesondere in den Bereichen Technologie und Datensicherheit – sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungen. Die UMT AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

    (Ende)

    Aussender: UMT United Mobility Technology AG
    Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 89 20 500 680
    E-Mail: investor.relations@umt.ag
    Website: www.umt.ag

    ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die UMT United Mobility Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 1,300EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



