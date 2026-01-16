UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 14200 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien ein Kerninvestment im europäischen Pharmabereich, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend mit Blick auf 2026. Sie schnitten insgesamt am besten ab - auch unter Bewertungssicht. Astrazeneca hätten bis 2031 die stärksten Wachstumsaussichten. 2026 werde mit zahlreichen Phase-III-Ergebnissen sehr ereignisreich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 162,9EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 163
Kursziel alt: 142
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
