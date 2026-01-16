DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Roche hält der Experte die Markterwartungen für das vierte Quartal für etwas ambitioniert, was den Onkologie-Bereich und Vabysmo gegen Makuladegeneration betreffe. Für 2026 sei der Währungsgegenwind aus seiner Sicht nicht vollständig berücksichtigt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 373,8EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00 CHF , was einem Rückgang von -6,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer