DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Roche hält der Experte die Markterwartungen für das vierte Quartal für etwas ambitioniert, was den Onkologie-Bereich und Vabysmo gegen Makuladegeneration betreffe. Für 2026 sei der Währungsgegenwind aus seiner Sicht nicht vollständig berücksichtigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 373,8EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte