BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2310 Pence belassen. Im Zuge der geplanten Beteiligungsverkäufe komme auch ein Verkauf des Anteils am Cricket-Team Royal Challengers
Bengaluru (RCB) in Frage, schrieb Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnisse könnte dies dem Anbieter alkoholischer Getränke knapp eine Milliarde Dollar einbringen. Die Verschuldung könnte dadurch sinken und die Belastung durch Zinszahlungen zurückgehen./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 19,40EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
