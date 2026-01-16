BARCLAYS stuft DocMorris auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 6,253EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
