WARBURG RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Autoverleiher dürfte die Ziele für 2025 hinsichtlich Umsatz und Marge erreicht haben, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal dürfte sich das Umsatzwachstum allerdings merklich abgeschwächt haben. Der Ausblick für 2026 werde wohl verhalten bleiben. Für 2027 gehe man unterdessen von Verbesserungen aus, weshalb die Kaufempfehlung Bestand habe./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 67,80EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

