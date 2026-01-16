Passives Einkommen
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,76 %
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +13,36 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Ridley ist ein führender belgischer Fahrradhersteller, bekannt für seine High-Performance-Rennräder und E-Bikes. Mit einem Fokus auf Innovation und Design hat sich Ridley als Premium-Marke etabliert. Hauptkonkurrenten sind Trek, Specialized und Giant. Ridleys Stärke liegt in der Verbindung von Technologie und Radsport.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Ridley nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Ridley gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,76 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,36 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,68 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Ridley investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +24,39 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Ridley verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,76 %.
Mit +3,76 % Dividendenrendite bietet Ridley ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,36 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Ridley für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,76 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,68.
Ridley weißt eine Marktkapitalisierung von 569,78 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,76 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Ridley Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026
Die Ridley Aktie notiert aktuell bei 1,5200€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,65 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0100 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,76 %, eine Investition von etwa 79.788€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,100000
|+7,54 %
|+3,76 %
|2025
|0,092990
|+8,66 %
|+3,62 %
|2024
|0,085580
|+8,14 %
|+3,59 %
|2023
|0,079140
|+48,12 %
|+3,67 %
|2022
|0,053430
|0,00 %
|+3,55 %
Warum Ridley für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,76 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +13,36 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 16,68
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Ridley Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,32 %
|1 Monat
|+4,79 %
|3 Monate
|-10,79 %
|1 Jahr
|-6,13 %
Informationen zur Ridley Aktie
Es gibt 375 Mio. Ridley Aktien. Damit ist das Unternehmen 569,78 Mio. € wert.
Ridley Aktie jetzt kaufen?
Ob die Ridley Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ridley Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.