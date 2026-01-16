    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Nichts für schwache Nerven

    Strategy bleibt die extremste Bitcoin-Wette am Markt

    Während TD Cowen trotz reduzierten Kursziels bullish bleibt, nutzt Strategy fast das komplette neue Kapital, um Bitcoin zu kaufen, und erhöht das erwartete Kaufvolumen deutlich.

    Nichts für schwache Nerven - Strategy bleibt die extremste Bitcoin-Wette am Markt
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    Die Analysten von TD Cowen haben ihre Bewertung für Strategy angepasst und das Kursziel von 500 auf 440 US-Dollar gesenkt. Der Grund: Das Unternehmen investiert extrem aggressiv in Bitcoin – ein Schritt, den Analyst Lance Vitanza als "gewagt" bezeichnet. Gleichzeitig betont er aber, dass Strategy "die jüngste Phase der Preiskompression nicht nur überstanden hat, sondern sich sogar darauf eingelassen hat". Trotz der Kurszielsenkung bleibt die Empfehlung klar bei Kaufen.

    Strategy hatte in der vergangenen Woche frisches Kapital in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar aufgenommen und fast vollständig in den Kauf von 13.627 Bitcoin gesteckt. TD Cowen erwartet nun, dass das Unternehmen insgesamt rund 155.000 Bitcoin dazukaufen wird – deutlich mehr als die zuvor erwarteten 90.000.

    Für Anleger, die langfristig an Bitcoin glauben, sieht Vitanza Strategy weiterhin als attraktive Möglichkeit, um indirekt auf den Bitcoin-Preis zu setzen. Er argumentiert: "Strategy wird unserer Meinung nach Bitcoin deutlich übertreffen, sofern Bitcoin die meisten anderen Anlageklassen übertrifft." Wer vorsichtiger investieren möchte, solle sich laut Vitanza eher an den Vorzugsaktien orientieren, die erst dann an Wert verlieren könnten, wenn Bitcoin auf etwa 14.000 US-Dollar fällt.

    Parallel dazu hat TD Cowen seine Bitcoin-Prognosen veröffentlicht. Die Analysten rechnen bis Ende Dezember mit einem Bitcoin-Kurs von 177.000 US-Dollar. In einem bullishen Szenario sehen sie 225.000 US-Dollar, im schlechtesten Fall 60.000 US-Dollar.

    Tipp aus der RedaktionKrypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

     

    Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein seltener Insiderkauf: Strategy-Direktor Carl Rickertsen erwarb 5.000 Stammaktien zu rund 155,88 US-Dollar pro Stück – ein Kauf im Wert von etwa 780.000 US-Dollar. Es ist der erste Insiderkauf von Stammaktien seit 2022. Rickertsen steigt in einem Moment ein, in dem die Aktie stark gefallen ist: In den vergangenen sechs Monaten verlor sie rund 61 Prozent.

    Strategy hält inzwischen rund 687.000 Bitcoin und ist damit einer der größten Bitcoin-Besitzer weltweit. Der Markt bewertet das Unternehmen aktuell nur noch mit einem kleinen Aufschlag von 5 Prozent auf seine Bitcoin-Bestände – im Sommer lag dieser Aufschlag noch bei rund 100 Prozent. Viele Anleger sind verunsichert, weil das Unternehmen hohe Summen über Aktienausgaben aufnimmt und damit Finanzverpflichtungen wie Dividenden der Vorzugsaktien bedienen muss. Um diese Belastungen abzufedern, hat Strategy zuletzt zwei Milliarden US-Dollar zusätzlich beschafft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

