UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 102 auf 116 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Absatzmomentum von Kisqali und Scemblix dürfte im vierten Quartal 2025 hoch geblieben sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Die Dynamik der Neustarts sei auch Hauptgrund für die Kurszielerhöhung. Auf die gleichzeitige Erosion durch Generika bei anderen Mitteln seien die Anleger gut eingestellt. 2026 setzt Weston in der Pharmabranche vor allem auf Astrazeneca./ag/mis
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 124,6EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
