UBS stuft GSK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1940 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston passte sein Bewertungsmodell für die Briten am Donnerstagabend mit Blick auf die kommende Jahresbilanz an. Er kappte seine mittelfristigen Ergebnisprognosen um etwa 5 Prozent, rollte aber gleichzeitig seine Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne. 2026 setzt Weston im europäischen Pharmabereich vor allem auf Astrazeneca./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 21,15EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,4

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

