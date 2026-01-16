Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.01.26
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-2,07 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-0,34 %), Kla-Tencor Corp. Reg. Shares (+2,15 %), DAX Performance (+0,20 %), Broadcom (+1,17 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|HM1H6H
|Long
|12,69
|297,00 Tsd.
|Kla-Tencor Corp. Reg. Shares
|HT7S40
|Long
|2,70
|259,35 Tsd.
|NYMEX COMEX Silber (Silver)
|DU65XQ
|Short
|145,22 Tsd.
|DAX Performance
|DY8LK4
|Short
|41,79
|141,28 Tsd.
|Klöckner & Co SE
|HM0JRM
|Long
|3,27
|135,41 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR
|HT049J
|Long
|84,32
|67,03 Tsd.
|Bayer AG
|HS2JBZ
|Long
|3,16
|44,55 Tsd.
|Applied Materials
|HT5BV9
|Long
|2,66
|40,68 Tsd.
|Bayer AG
|HG7S5P
|Long
|2,44
|30,00 Tsd.
|DAX Performance
|PL7V5U
|Long
|23,39
|22,05 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|708,96 Tsd.
|Silber
|
Classic
|VK6H4E
|519,46 Tsd.
|Gold
|
Bonus Garantie
|PD99H6
|468,57 Tsd.
|Broadcom
|
Relax
|PU99C5
|146,18 Tsd.
|Deutsche Lufthansa AG
|
Sonstige
|DK08X3
|110,09 Tsd.
