    Draegerwerk Aktie schießt durch die Decke - 16.01.2026

    Am 16.01.2026 ist die Draegerwerk Aktie, bisher, um +6,27 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Draegerwerk Aktie.

    Foto: Drägerwerk AG

    Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

    Draegerwerk Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,27 % konnte die Draegerwerk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Draegerwerk Aktie. Nach einem Plus von +8,80 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 84,75, mit einem Plus von +6,27 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Draegerwerk einen Gewinn von +19,28 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Draegerwerk Aktie damit um +14,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Draegerwerk um +22,21 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

    Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,99 %
    1 Monat +26,40 %
    3 Monate +19,28 %
    1 Jahr +69,50 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Draegerwerk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken vorläufigen Zahlen von Dräger (Rekordumsatz, deutlich gestiegenes EBIT; EBIT‑Marge ca. 6,5–6,8%, EBIT 226–236 Mio), deutlich höhere EPS‑Prognosen für 2025/2026 (8–9 € möglich), starke Guidance für 2026, verbesserte Auftragslage, Margenverbesserungen und abnehmende Nettoverschuldung, erwartete Dividendenerhöhung und ein erwartetes Re‑Rating bei aktuell niedriger Bewertung (u. a. KGV‑Erwägungen).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.

    Informationen zur Draegerwerk Aktie

    Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 724,98 Mio.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 16.01. - FTSE Athex 20 stark +2,01 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Draegerwerk

    +5,89 %
    +14,65 %
    +25,37 %
    +20,20 %
    +67,33 %
    +103,86 %
    +24,45 %
    +36,40 %
    +2.119,01 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063



