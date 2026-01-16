    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    TOTALENERGIES GEHT PARTNERSCHAFT MIT BLUENERGIES IM RAHMEN SEINES HARPER BASIN FAN PLAY VOR DER KÜSTE LIBERIAS EIN

    TOTALENERGIES GEHT PARTNERSCHAFT MIT BLUENERGIES IM RAHMEN SEINES HARPER BASIN FAN PLAY VOR DER KÜSTE LIBERIAS EIN

    TSXV: BLU

    VANCOUVER, British Columbia, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BluEnergies Ltd. (TSXV: BLU) („BLU" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich eine branchenübliche Vereinbarung über gemeinsame Studien und Anwendungen („JSAA") mit der liberianischen Upstream-Tochtergesellschaft von TotalEnergies SE (NYSE: TTE) („TTE"), getroffen hat, um die Aussichten des Tiefwasser-Fan-Projekts des Unternehmens im Harper-Becken vor der Küste Liberias weiter zu untersuchen. Der westafrikanische Transformrand, wo sich das Harper-Becken befindet, und sein konjugierter südamerikanischer Rand sind Regionen, in denen die Beckenbodenfächer aktiv und erfolgreich erkundet, erschlossen und gefördert werden.

    Der Zweck der JSAA zwischen BLU und TTE besteht darin, das potenzielle Vorkommen in den Harper Basin-Blöcken weiter zu erschließen, indem Prospekte innerhalb von LB-26, LB-30 und LB-31 (die „Blöcke") erstellt werden. Vorbehaltlich der Erschließung wirtschaftlich rentabler, bohrbarer Prospekte beabsichtigen BLU und TTE, einen oder mehrere Produktionsbeteiligungsverträge für die gewünschten Blöcke zu beantragen. Für die Durchführung eines Arbeitsprogramms in den nächsten 18 Monaten wurde gemeinsam ein Sofortbudget bereitgestellt, das modernste seismische Nachbearbeitung für eine genauere Darstellung der Lagerstätten und die Erfassung von Meeresbodendaten umfasst, um die Aussichten vollständig zu bewerten und das Risiko des Kohlenwasserstoffpotenzials zu minimieren. Dieses Arbeitsprogramm umfasst:

    die Neuverarbeitung von 6.167 km² (~1,5 Millionen Acres) ursprünglicher 3D-Seismikdaten, die ursprünglich 2013 vonTGS ASA (Oslo) („TGS"), einem führenden Anbieter von fortschrittlichen Daten und Informationen im Energiesektor, erfasst wurden und den Großteil der Blöcke abdecken. Dieses Programm begann am 28. November 2025; und

    die Erfassung neuer Daten vom Meeresboden vor der Küste, einschließlich Multibeam/Backscatter, Wärmeflussuntersuchungen und anschließender Datenauswertung und -interpretation.

    Neue Erkundungslizenz in Liberia

    Zur Unterstützung der JSAA zwischen TTE und dem Unternehmen haben die liberianischen Tochtergesellschaften von BLU und TTE mit der Liberia Petroleum Regulatory Authority („LPRA") eine neue Erkundungslizenz LPRA-003 („RL-003") abgeschlossen, die diese zusammenhängenden Blöcke mit einer Fläche von 8.924 km² (~ 2,2 Millionen Acres) abdeckt. Die wichtigsten Bestimmungen des RL-003 sind:

