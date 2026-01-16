UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 356 auf 384 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Roche habe 2026 weiter Potenzial, schrieb Matthew Weston in einer Studie vom Donnerstagabend. In seinem Ausblick erzielten die Schweizer gute Ergebnisse in puncto Erneuerungskraft aus der Pipeline und insbesondere Forschungsprofitabilität./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 374,2EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 384
Kursziel alt: 356
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
