UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 356 auf 384 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Roche habe 2026 weiter Potenzial, schrieb Matthew Weston in einer Studie vom Donnerstagabend. In seinem Ausblick erzielten die Schweizer gute Ergebnisse in puncto Erneuerungskraft aus der Pipeline und insbesondere Forschungsprofitabilität./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 374,2EUR auf Lang & Schwarz (16. Januar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 384

Kursziel alt: 356

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



