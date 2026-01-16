Wirtschaft
Dax zeigt wenig Dynamik - Anleger werden vorsichtiger
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitag nach einem bereits zurückhaltenden Start in den Handelstag auch bis zum Mittag weiter wenig Dynamik gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.320 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.
"Die Marktteilnehmer gehen zum Wochenschluss zunehmend vorsichtiger vor und lehnen sich nicht zu weit aus dem Fenster", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. In der aktuellen Situation scheine es ratsamer zu sein, sich auch mal an den Seitenlinien aufzuhalten und nicht zu forsch an den Aktienmärkten zu agieren.
"Angeführt wird die Gewinnerliste von den Aktien der Siemens Energy, Fresenius und Qiagen. Bei den Verliererwerten befinden sich BASF und Brenntag am Dax-Ende. Das Handelsvolumen bleibt weiterhin dünn und es kommt kein großer Verkaufsdruck auf. Der Gesamtmarkt schreitet weiter in seiner derzeitigen Konsolidierungsphase voran und versucht, sich auf dem aktuellen Kursniveau zu etablieren", sagte Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1620 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8606 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.609 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 127,51 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,54 US-Dollar, das waren 78 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
