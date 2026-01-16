JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Münchner sind damit die einzige positive Empfehlung des Experten Kamran Hossain in der europäischen Rückversicherungsbranche, wie er am Donnerstagabend schrieb. Die Werte des Sektors seien schwach ins Jahr gestartet. Die Anleger fragten sich, wie lange der "weiche Markt" für Rückversicherer anhalte. Typischerweise seien es nach einer Phase herausragender Profitabilität bis zu fünf Jahre, so Hossain. Höhere Profitabilität sei im Sektor Fluch und Segen zugleich. Den die guten Margen stünden einem günstigeren Preistrend möglicherweise im Wege./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 16:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 524EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



