Einkommen mit Aktien
Diese Aktie zahlt satte +4,10 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Mit einer Dividendenrendite von +4,10 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
PERSOL HOLDINGS ist ein führender HR-Dienstleister in Japan, spezialisiert auf Personalvermittlung und Outsourcing. Mit einer starken Präsenz in Asien konkurriert es mit Recruit Holdings und ManpowerGroup. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus traditionellen und digitalen HR-Lösungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit PERSOL HOLDINGS nachhaltige Einkommensströme aufbauen
PERSOL HOLDINGS gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,10 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+21,24 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,48 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in PERSOL HOLDINGS investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -6,47 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
PERSOL HOLDINGS verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,10 %.
Mit +4,10 % Dividendenrendite bietet PERSOL HOLDINGS ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +21,24 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen PERSOL HOLDINGS für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,10 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,48.
PERSOL HOLDINGS weißt eine Marktkapitalisierung von 3,52 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,10 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
PERSOL HOLDINGS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PERSOL HOLDINGS Aktie. Mit einer Performance von +1,29 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,10 %, eine Investition von etwa 73.171€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|11,00
|+15,79 %
|+4,10 %
|2025
|9,50
|+10,47 %
|+3,55 %
|2024
|8,60
|+40,98 %
|+3,69 %
|2023
|6,10
|+45,24 %
|+2,32 %
|2022
|4,20
|0,00 %
|+1,52 %
Warum PERSOL HOLDINGS für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,10 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +21,24 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 15,48
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
PERSOL HOLDINGS Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,24 %
|1 Monat
|-0,63 %
|3 Monate
|+5,30 %
|1 Jahr
|-6,47 %
Informationen zur PERSOL HOLDINGS Aktie
Es gibt 2 Mrd. PERSOL HOLDINGS Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd. € wert.
PERSOL HOLDINGS Aktie jetzt kaufen?
Ob die PERSOL HOLDINGS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PERSOL HOLDINGS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.