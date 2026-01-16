RBC stuft Glencore auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore von 480 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Jahr habe unter den Minenkonzern mit einer möglichen Mega-Fusion und rekordhohen Rohstoffpreisen intensiv begonnen, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Fusion von Glencore und Rio Tinto sei noch vor einem Jahr von vielen Marktteilnehmern nicht ernst genommen worden. Die Transaktion gewinne aber an Dynamik, und angesichts der jeweiligen Kursreaktionen beider Aktien erwarte der Markt ein verbindliches Angebot, über das nun debattiert werde. Er rechnet mit einem 27-prozentigen Aufschlag auf den ehemals noch nicht davon beeinflussten Glencore-Kurs./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 5,59EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Davis

Analysiertes Unternehmen: Glencore

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,3

Kursziel alt: 4,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



