    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Negativ'

    DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Negativ'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co angesichts des Übernahmeangebots Worthington Steel von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Damit rät der Experte Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie dazu, die 11 Euro hohe Offerte anzunehmen. Er passte daher den fairen Wert der Papiere von 9 Euro auf diesen Preis an. Seiner Einschätzung nach setzt das Gebot einen "klaren Kursanker". Operative Entwicklungen verlören bis zum Vollzug der Transaktion deutlich an Bedeutung./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +28,67 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Negativ' Die DZ Bank hat Klöckner & Co angesichts des Übernahmeangebots Worthington Steel von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Damit rät der Experte Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie dazu, die 11 Euro hohe Offerte anzunehmen. Er passte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     