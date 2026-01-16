DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Negativ'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co angesichts des Übernahmeangebots Worthington Steel von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Damit rät der Experte Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie dazu, die 11 Euro hohe Offerte anzunehmen. Er passte daher den fairen Wert der Papiere von 9 Euro auf diesen Preis an. Seiner Einschätzung nach setzt das Gebot einen "klaren Kursanker". Operative Entwicklungen verlören bis zum Vollzug der Transaktion deutlich an Bedeutung./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +28,67 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.



