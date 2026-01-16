RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Natalia Webster zeigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährigen Schätzungen auf Quartalsebene auf. Bedeutende Änderungen für das Gesamtjahr hätten sich dabei nicht ergeben. Sie geht davon aus, dass das erste Quartal hinsichtlich Umsatzwachstum und Profitabilität im Vergleich zum Geschäftsjahr schwächer ausfallen wird./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 46,68EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Natalia Webster

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

