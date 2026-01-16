JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Die Quartalszahlen großer US-Banken hätten wertvolle Daten zu Konsumententrends und Kreditkartennutzung geliefert, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese würden den Trend und seine positive Sicht auf Adyen nicht verändern./niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 1.386EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1850

Kursziel alt: 1850

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

