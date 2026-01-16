Micron Technology Aktie klettert deutlich - 16.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Mit einer Performance von +4,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +2,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 305,68€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Micron Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um +10,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +24,87 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,44 % 1 Monat +51,95 % 3 Monate +90,12 % 1 Jahr +209,22 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 344,80 Mrd.EUR € wert.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.