Silber crasht auf 91,03 USD

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 13,73335USD. Heute steht er bei 91,03USD. Das Investment wäre auf 66.281,0USD gewachsen – eine Steigerung von +562,81 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Vorsicht und Skepsis gegenüber Derivaten. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt diese Haltung. Während einige erfahrene Anleger von positiven Erfahrungen mit KO-Scheinen berichten, warnen andere eindringlich vor den Risiken, insbesondere für unerfahrene Trader. Insgesamt dominiert eine zurückhaltende Einstellung.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.