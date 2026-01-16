NVIDIA Aktie überzeugt mit Kursplus - 16.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +0,74 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +2,49 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 162,42€, mit einem Plus von +0,74 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,06 % bei NVIDIA.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +1,09 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,50 % 1 Monat +9,03 % 3 Monate +4,06 % 1 Jahr +20,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidia-Kursrisiken und Bewertung: Nutzer streiten, ob allein Marketcap aussagekräftig ist oder Kennzahlen wie (forward) KGV, EV/Sales, Wachstum, Margen und Cashflow entscheidend sind. Diskutiert werden mögliche Rückgänge (bis zu ~40%), Einfluss von China‑Nachfrage und Zöllen, Angebot‑/Nachfrage‑Preisflexibilität sowie ob fundamentale Daten die hohe Bewertung rechtfertigen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,94 Bil. € wert.

Die Sektorrotation ist in vollem Gange! Während Technologie weiterhin dominiert, gewinnen Industrials, Healthcare und kleinere Unternehmen an Bedeutung – was bedeutet das für Investoren im Jahr 2026?

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.