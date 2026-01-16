Bayer erhält EU-Zulassung für hohe Dosierung von Eylea in weiterer Indikation
- Bayer erhält EU-Zulassung für Eylea in neuer Indikation.
- Eylea nun gegen Makulaödem nach retinalem Venenverschluss.
- Längere Behandlungsintervalle erhöhen Patientenattraktivität.
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer darf die hohe Dosierung seines Augenmedikamentes Eylea in der Europäischen Union nun in einer dritten Indikation verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Mittel in der 8-Milligramm-Dosis zur Behandlung von Patienten mit Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. Eylea ist einer der wichtigsten Umsatzbringer in der Pharmasparte des Dax-Konzerns und in der 8-Milligramm-Dosis in der EU mit Behandlungsintervallen von bis zu fünf Monaten bereits gegen die neovaskuläre (feuchte) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) sowie gegen das diabetische Makulaödem (DMÖ) erhältlich.
Mit einem längeren Behandlungsintervall - also der Pause zwischen zwei Behandlungen - werden derartige Augenmedikamente attraktiver für Patienten, da sie direkt ins Auge injiziert werden müssen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit Vabysmo ein Konkurrenzprodukt im Markt./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 41,83 auf Tradegate (16. Januar 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 40,91 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -27,83 %/+20,28 % bedeutet.
Die Bayer wurde langezeit, nicht nur verprügelt, sondern regelrecht gefoltert. Nimmt das nun ein Ende, dann geht es sicher noch viel weiter nach Norden.
Ja, 80% in 3 Monaten ist nicht schlecht. Wenn man allerdings bedenkt, dass die Aktie vor dem Monsanto-Deal bei fast 150,00 EUR stand, ist das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich hoffe, dass der Supreme Court sich der Klage annimmt und wir weiter Richtung 50 EUR laufen. Viel Glück allen Investierten.
Details zur HV 2026:
Datum: 24. April 2026.
Ort (mutmaßlich): Leverkusen (dem Sitz der Bayer AG).
Format: Wahrscheinlich Präsenz oder Hybrid, um den Aktionärswünschen nachzukommen.