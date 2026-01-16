Advanced Micro Devices - Aktie im Fokus - 16.01.2026

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Advanced Micro Devices Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,61 % konnte die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +2,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 201,50€, mit einem Plus von +2,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,96 %.