Besonders beachtet!
Advanced Micro Devices - Aktie im Fokus - 16.01.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher um +2,61 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.
AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.
Advanced Micro Devices Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026
Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,61 % konnte die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +2,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 201,50€, mit einem Plus von +2,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,96 %.
Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +15,82 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +10,39 % gewonnen.
Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+15,82 %
|1 Monat
|+16,90 %
|3 Monate
|-1,96 %
|1 Jahr
|+70,35 %
Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 328,38 Mrd. € wert.
Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?
Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.