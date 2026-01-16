Die Gewinner der UAE FoodTech Challenge 2026 werden Teil des nationalen Agrotech-Ökosystems und unterstützen die globale Ernährungssicherheit

Globaler Innovationswettbewerb für die Agrar- und Ernährungswirtschaft kürt während der Abu Dhabi Sustainability Week vier Gewinner-Start-ups.HyveGeo, Permia Sensing, Flybox und Akorn Technology teilen sich 2 Mio. USD, um Lösungen in den Vereinigten …



