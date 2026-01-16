Die Gewinner der UAE FoodTech Challenge 2026 werden Teil des nationalen Agrotech-Ökosystems und unterstützen die globale Ernährungssicherheit
- Globaler Innovationswettbewerb für die Agrar- und Ernährungswirtschaft kürt während der Abu Dhabi Sustainability Week vier Gewinner-Start-ups.
- HyveGeo, Permia Sensing, Flybox und Akorn Technology teilen sich 2 Mio. USD, um Lösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im globalen Süden zu testen und zu skalieren.
ABU DHABI, VAE, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die dritte Ausgabe der UAE FoodTech Challenge, ein globaler Wettbewerb, der die vielversprechendsten Agrartechnologie-Innovationen der Welt identifiziert und skaliert, endete auf der Abu Dhabi Sustainability Week mit der Bekanntgabe vier siegreicher Start-ups:
Kategorie: Klimagerechte Nahrungsmittelproduktion
- Permia Sensing nutzt KI, bioakustische Sensoren und Drohnenbilder zur Überwachung der Baumgesundheit. Die Technologie, die bereits auf über 15.000 Hektar Palmenplantagen in Sri Lanka eingesetzt wird, ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Stressfaktoren wie Austrocknung und Schädlingsbefall, sodass die Landwirte ihre Erträge steigern und Ausschuss verringern können. Geplant ist nun die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, um die Lösung für die VAE zu verfeinern und lokal anzupassen und ihre Anwendung auf den gesamten Nahen Osten auszuweiten.
- HyveGeo verwandelt landwirtschaftliche Abfälle in eine kohlenstoffreiche Biokohle und reichert sie anschließend mit Mikroben an, um einen leistungsstarken Bodenverbesserer zu schaffen. Dieser naturbasierte Kreislaufansatz wird bereits von Landwirten und Landschaftspflegern in den Vereinigten Arabischen Emiraten genutzt, um trockene Wüstenböden in fruchtbares Ackerland zu verwandeln. Als Gewinner plant das Unternehmen, seine Forschung auszuweiten und Pilotprojekte in Märkten des globalen Südens zu starten.
Kategorie: Verringerung von Nahrungsmittelverlusten und -ausschuss
- Akorn Technology stellt eine natürliche, essbare Beschichtung für Obst und Gemüse her, die ein pflanzliches Protein zur Verlangsamung der Reifung, ein Wachs zur Verringerung des Feuchtigkeitsverlustes und ein pflanzliches Öl zur Erhaltung der Farbe enthält. Seine Lösung wird bereits in Ägypten und Ghana eingesetzt, um die Haltbarkeit von Produkten zu verlängern und Nachernteverluste zu verringern. Sie wird nun für den Einsatz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in trockenen Gebieten in der gesamten Region optimiert.
- Flybox nutzt die Larven der Schwarzen Soldatenfliege, um landwirtschaftliche Nebenprodukte in hochwertiges Eiweiß und Dünger umzuwandeln und gleichzeitig die Abfallmenge auf der Deponie zu verringern. Die in Schiffscontainern untergebrachte, netzunabhängige und kostengünstige Lösung wird derzeit in Uganda, Kenia und Nigeria eingesetzt und soll nun auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt werden. Dabei ist eine Zusammenarbeit mit lokalen Partnern aus der Abfallwirtschaft geplant, um sie in großem Maßstab einzusetzen.
Von den ursprünglich 1.215 Einsendungen aus 113 Ländern kamen zehn Finalisten in die Endrunde des Wettbewerbs und präsentierten ihre Lösungen in Live-Pitches vor einer internationalen Jury, die sich aus hochrangigen Führungskräften und Experten für Nahrungsmittelsysteme, Nachhaltigkeit, Investitionen und internationale Entwicklung zusammensetzte. Nach der Bewertung wurden die vier siegreichen Start-ups im Rahmen einer Preisverleihung auf der Hauptbühne der Abu Dhabi Sustainability Week bekanntgegeben.