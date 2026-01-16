DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software vor Zahlen für das Schlussquartal von 140 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 dürfte solide geendet haben, der Ausblick für 2026 könnte aber vorsichtig ausfallen, schrieb Nicolas Herms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele dürften dann aber Spielraum für mehr Optimismus im Jahresverlauf lassen./mis/tih
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 104EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolas Herms
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
