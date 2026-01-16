JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die durchschnittlichen Markterwartungen fürs abgelaufene und neue Jahr des Baustoffkonzerns seien zuletzt etwas gesunken, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die möglichen Preiserhöhungen für Zement in Europa im kommenden Jahr müssten allerdings noch eingepreist werden./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 233,4EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
