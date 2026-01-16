DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 95 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe jüngst vorsichtiger geklungen, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schon zur Vorlage der Zahlen des dritten Quartals habe das Management auf hohe Reparatur- und Wartungskosten sowie die Belastungen durch den US-Shutdown verwiesen. Der Experte reduzierte nun seine Gewinnerwartungen./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 68,05EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.