DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 95 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe jüngst vorsichtiger geklungen, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schon zur Vorlage der Zahlen des dritten Quartals habe das Management auf hohe Reparatur- und Wartungskosten sowie die Belastungen durch den US-Shutdown verwiesen. Der Experte reduzierte nun seine Gewinnerwartungen./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 68,05EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
