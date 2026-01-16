Siemens Energy Aktie mit Kurssprung +4,00 % - 16.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,00 % konnte die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +0,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 132,55€, mit einem Plus von +4,00 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Siemens Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +26,90 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +11,48 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,97 % 1 Monat +11,86 % 3 Monate +26,90 % 1 Jahr +155,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursentwicklung und Gewinnmitnahmen bei der Siemens Energy-Aktie. Nutzer melden schnelle Gewinne (rund 1,98–3,6% binnen Tagen), diskutieren Verkaufsziele und Timing, beklagen Steuerbelastung für Kleinanleger und hoffen auf weitere 1–2% bis zum Wochenende.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,47 Mrd. € wert.

Der Dax hat am Freitag nach einem bereits zurückhaltenden Start in den Handelstag auch bis zum Mittag weiter wenig Dynamik gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.320 Punkten berechnet, 0,1 …

Profiteure der Energiewende und des KI-Ausbaus bleiben am deutschen Aktienmarkt gefragt. Rückenwind lieferte am Freitag auch die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung, zu der am Vortag nach Börsenschluss eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.