Rheinmetall Aktie steigt auf 1.931,00€ - 16.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie steigt um +0,99 % auf 1.931,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +1,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.931,00€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rheinmetall einen Gewinn von +10,17 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +22,36 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,95 % 1 Monat +26,99 % 3 Monate +10,17 % 1 Jahr +190,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Aussicht auf stärkere Auftragseingänge und Cashflows bei Rheinmetall durch neue Beschaffungsgesetze und offene Rüstungsprogramme, was als Fundamentsstärkung und Planbarkeit gewertet wird. Goldman Sachs’ Buy mit Kursziel €2.300 wird als Bewertungsimpuls gesehen. Zudem wird ein Aktiensplit zur Nachfrageerhöhung und die technische Hürde, das ATH bei ~€1.988 zu überwinden, diskutiert; Investitionsrisiken werden ebenfalls erwähnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,62 Mrd. € wert.

Trotz gegensätzlicher Kursziele bleibt das Bild klar: Analysten sehen Rheinmetall weiter als einen der tonangebenden Player im europäischen Aufrüstungszyklus. Die Einschätzungen variieren – die Grundwette bleibt bestehen.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.