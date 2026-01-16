BASF - Aktie mit schwachem Handelstag - 16.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BASF Aktie. Mit einer Performance von -2,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute bei der BASF Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BASF in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,06 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um +4,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BASF einen Anstieg von +4,04 %.

BASF Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,13 % 1 Monat +5,29 % 3 Monate +9,06 % 1 Jahr +4,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs‑ und Bewertungsaspekte der BASF‑Aktie: technische Analyse beschreibt Seitwärtskanal 48–54€ mit Boden bei 40/41€; Ausbruch über 54€ als Kaufsignal, Zwischenziele ~47–48€ und mittelfristig 60–64€. Warburg Research hob auf Buy mit Ziel 53€; operative Besserung in 2. Hj. 2026 erwartet. Diskutiert werden auch Dividende, Rückkäufe, Asien/China‑Fokus und Agrar‑Deals.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,01 Mrd. € wert.

BASF Aktie jetzt kaufen?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.