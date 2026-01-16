    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    BASF - Aktie mit schwachem Handelstag - 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BASF Aktie bisher Verluste von -2,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

    BASF Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BASF Aktie. Mit einer Performance von -2,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute bei der BASF Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BASF in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,06 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um +4,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BASF einen Anstieg von +4,04 %.

    BASF Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,13 %
    1 Monat +5,29 %
    3 Monate +9,06 %
    1 Jahr +4,20 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs‑ und Bewertungsaspekte der BASF‑Aktie: technische Analyse beschreibt Seitwärtskanal 48–54€ mit Boden bei 40/41€; Ausbruch über 54€ als Kaufsignal, Zwischenziele ~47–48€ und mittelfristig 60–64€. Warburg Research hob auf Buy mit Ziel 53€; operative Besserung in 2. Hj. 2026 erwartet. Diskutiert werden auch Dividende, Rückkäufe, Asien/China‑Fokus und Agrar‑Deals.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

    Informationen zur BASF Aktie

    Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,01 Mrd. € wert.

    Dax zeigt wenig Dynamik - Anleger werden vorsichtiger


    Der Dax hat am Freitag nach einem bereits zurückhaltenden Start in den Handelstag auch bis zum Mittag weiter wenig Dynamik gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.320 Punkten berechnet, 0,1 …

    JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Er habe bereits mehrfach betont, dass das Überangebot in China sowie die wachsende Konkurrenz aus dem Reich der Mitte ein wesentlicher Belastungsfaktor für die …

    BASF Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


