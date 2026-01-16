    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHP AktievorwärtsNachrichten zu HP

    HP Aktie heute im Minus - 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HP Aktie bisher Verluste von -2,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HP Aktie.

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    HP Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das Computer und Drucker herstellt. Es ist weltweit stark im B2B- und B2C-Markt vertreten. Hauptkonkurrenten sind Dell und Lenovo. HPs Alleinstellungsmerkmale sind innovative Drucklösungen und nachhaltige Produkte.

    HP Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,56 % verliert die HP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der HP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,56 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die HP Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -29,73 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HP Aktie damit um -7,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,58 % verloren.

    HP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,21 %
    1 Monat -17,44 %
    3 Monate -29,73 %
    1 Jahr -46,10 %

    Informationen zur HP Aktie

    Es gibt 918 Mio. HP Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,88 Mrd. € wert.

    HP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HP

    -3,05 %
    -7,21 %
    -17,44 %
    -29,73 %
    -46,10 %
    -33,70 %
    -17,08 %
    +88,66 %
    +176,13 %
    ISIN:US40434L1052WKN:A142VP



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
