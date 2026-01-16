The Mosaic Aktie mit Kurssturz - 16.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die The Mosaic Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,78 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute bei der The Mosaic Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

The Mosaic Company ist ein führender Anbieter von Phosphat- und Kalidüngemitteln, die für die Landwirtschaft weltweit unerlässlich sind. Hauptprodukte sind Phosphat- und Kalidünger, die zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge eingesetzt werden. Mosaic ist einer der größten Düngemittelhersteller weltweit und hat eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Nutrien, Yara International und CF Industries. Mosaic hebt sich durch seine integrierte Lieferkette und nachhaltige Produktionsmethoden ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei The Mosaic abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,79 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Mosaic Aktie damit um +4,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Mosaic einen Anstieg von +15,67 %.

The Mosaic Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,39 % 1 Monat +13,03 % 3 Monate -6,79 % 1 Jahr -8,32 %

Informationen zur The Mosaic Aktie

Es gibt 317 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,96 Mrd. € wert.

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / January 16, 2026 / The Mosaic Company (NYSE:MOS) today provided an update on fertilizer markets and preliminary selected fourth quarter 2025 results.North American fertilizer demand declined well beyond normal seasonal …

The Mosaic Aktie jetzt kaufen?

