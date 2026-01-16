    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Mosaic AktievorwärtsNachrichten zu The Mosaic

    The Mosaic Aktie mit Kurssturz - 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die The Mosaic Aktie bisher Verluste von -7,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Mosaic Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    The Mosaic Company ist ein führender Anbieter von Phosphat- und Kalidüngemitteln, die für die Landwirtschaft weltweit unerlässlich sind. Hauptprodukte sind Phosphat- und Kalidünger, die zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge eingesetzt werden. Mosaic ist einer der größten Düngemittelhersteller weltweit und hat eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Nutrien, Yara International und CF Industries. Mosaic hebt sich durch seine integrierte Lieferkette und nachhaltige Produktionsmethoden ab.

    The Mosaic Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die The Mosaic Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,78 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute bei der The Mosaic Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei The Mosaic abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,79 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Mosaic Aktie damit um +4,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Mosaic einen Anstieg von +15,67 %.

    The Mosaic Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,39 %
    1 Monat +13,03 %
    3 Monate -6,79 %
    1 Jahr -8,32 %

    Informationen zur The Mosaic Aktie

    Es gibt 317 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,96 Mrd. € wert.

    Mosaic Issues Market Update And Preliminary Fourth Quarter 2025 Sales Results


    TAMPA, FL / ACCESS Newswire / January 16, 2026 / The Mosaic Company (NYSE:MOS) today provided an update on fertilizer markets and preliminary selected fourth quarter 2025 results.North American fertilizer demand declined well beyond normal seasonal …

    The Mosaic Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The Mosaic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Mosaic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Mosaic

    -6,37 %
    +4,39 %
    +13,03 %
    -6,79 %
    -8,32 %
    -43,36 %
    +1,87 %
    +2,80 %
    -53,59 %
    ISIN:US61945C1036WKN:A1JFWK



