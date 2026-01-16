    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    EssilorLuxottica Aktie unter Verkaufsdruck - 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die EssilorLuxottica Aktie bisher Verluste von -3,41 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EssilorLuxottica Aktie.

    Besonders beachtet! - EssilorLuxottica Aktie unter Verkaufsdruck - 16.01.2026
    Foto: EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica ist ein globaler Marktführer in der Augenoptik, bekannt für starke Marken und innovative Produkte.

    EssilorLuxottica Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Mit einer Performance von -3,41 % musste die EssilorLuxottica Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der EssilorLuxottica Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die EssilorLuxottica-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,41 % zu Buche.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EssilorLuxottica!
    Long
    241,73€
    Basispreis
    3,11
    Ask
    × 8,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    305,93€
    Basispreis
    3,42
    Ask
    × 7,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die EssilorLuxottica Aktie damit um +2,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,07 %. Im Jahr 2026 gab es für EssilorLuxottica bisher ein Plus von +3,75 %.

    EssilorLuxottica Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,28 %
    1 Monat -0,07 %
    3 Monate +3,41 %
    1 Jahr +17,98 %

    Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,20 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 16.01. - FTSE Athex 20 stark +2,01 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    EssilorLuxottica Aktie jetzt kaufen?


    Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EssilorLuxottica

    -3,44 %
    +2,28 %
    -0,07 %
    +3,41 %
    +17,98 %
    +61,58 %
    +128,67 %
    +167,11 %
    +347,65 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! EssilorLuxottica Aktie unter Verkaufsdruck - 16.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die EssilorLuxottica Aktie bisher Verluste von -3,41 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EssilorLuxottica Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     