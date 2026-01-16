EssilorLuxottica Aktie unter Verkaufsdruck - 16.01.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die EssilorLuxottica-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,41 % zu Buche.

Mit einer Performance von -3,41 % musste die EssilorLuxottica Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der EssilorLuxottica Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

EssilorLuxottica ist ein globaler Marktführer in der Augenoptik, bekannt für starke Marken und innovative Produkte.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die EssilorLuxottica Aktie damit um +2,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,07 %. Im Jahr 2026 gab es für EssilorLuxottica bisher ein Plus von +3,75 %.

EssilorLuxottica Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,28 % 1 Monat -0,07 % 3 Monate +3,41 % 1 Jahr +17,98 %

Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,20 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EssilorLuxottica Aktie jetzt kaufen?

Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.