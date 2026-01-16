LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie fällt um -2,71 % - 16.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,71 % verliert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,71 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,53 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um -4,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Im Jahr 2026 gab es für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bisher ein Minus von -4,35 %.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,51 % 1 Monat -2,23 % 3 Monate +4,53 % 1 Jahr -4,58 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 498 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 303,89 Mrd. € wert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.