Airbus Aktie gut behauptet +1,05 % - 16.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Airbus Aktie. Mit einer Performance von +1,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Airbus Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 216,90€, mit einem Plus von +1,05 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Airbus über einen Zuwachs von +5,41 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um -0,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Airbus eine positive Entwicklung von +8,31 % erlebt.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,33 % 1 Monat +10,43 % 3 Monate +5,41 % 1 Jahr +37,80 %

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,85 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.